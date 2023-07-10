"Что я должна была сделать?" - Азаренко пожаловалась на "пьяную толпу" на Уимблдоне

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Опубликовано: 10.07.2023 08:16 , Обновлено: 10.07.2023

Виктория Азаренко 9 июля проиграла в напряженном матче четвертого круга Элине Свитолиной из Украины со счетом 2-6, 6-4, 7-6 (9). Уже после завершения игры, когда она направилась к выходу, не попытавшись подойти к Свитолиной для традиционного пожатия рук, толпа разразилась глумливым ревом.

Виктория выглядела ошеломленной, когда ее освистали за пределами корта. Она ненадолго посмотрела на трибуны, прежде чем, сжав кулаки, покачав головой, а затем махнув обеими руками, уйти.

На пресс-конференции она обвинила зрителей в том, что они были пьяные. “Это было нечестно”, - сказала Азаренко после матча, добавив, что ее жест не был грубым.

На самом деле именно Свитолина и другие украинские теннисистки отказались пожимать руки соперницам из Беларуси и России после игр (традиция в теннисе). Украинка придерживалась этой позиции и в воскресенье, не подойдя к сетке, чтобы подать руку белорусской теннисистке.

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Азаренко, которая ранее высказалась против войны, сказала, что уважает решение Свитолиной, но не может понять реакцию толпы. “Что я должна была сделать? - спросила она. - Если люди будут сосредотачиваться только на рукопожатиях или толпе, довольно пьяной толпе, освистывающей в конце концов, это позор”

Зрители, кстати, поддерживали украинку на протяжении всего матча, приветствуя каждое ее победное очко громкими аплодисментами и одобрительными возгласами. Несколько человек размахивали маленькими украинскими флагами, а многие кричали “Слава Украине”.

“Я действительно слышала много украинцев в массе зрителей, - сказала Свитолина позже. - Это было действительно особенное”.

Ранее Телеграф сообщил, что поклонники тенниса выразили свое разочарование после того, как журналист на Уимблдоне-2023 года задал Виктории Азаренко неудобный вопрос. Это случилось в начале турнира Большого шлема.

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