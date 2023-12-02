Снегопады остановили почти все движение на юге Германии

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Опубликовано: 02.12.2023 21:06 , Обновлено: 02.12.2023

Сильный снегопад устроил настоящий хаос в некоторых районах южной Германии. А в столице Баварии Мюнхене было даже перекрыто воздушное и железнодорожное движение.

После приостановки рейсов до полудня субботы администрация аэропорта Мюнхена позже заявила, что он будет закрыт до 6 утра воскресенья.

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Представитель аэропорта сообщил, что погода перенесла или приостановила 760 рейсов. По данным метеорологических служб Германии, за ночь с пятницы на субботу выпало более 40 сантиметров снега.

А это видео их международного аэропорта Мюнхена, где самолёт забрал нос и сел на хвост под тяжестью снега:

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Местные власти попросили жителей в целях их безопасности оставаться дома. Зимняя погода также нарушила движение поездов, а железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил, что “главный вокзал Мюнхена работать не может”. В сообщении говорилось, что путешественникам следует готовиться к задержкам и отменам рейсов по всему региону. И это при том, что большинство автобусов, трамваев и пригородных поездов в Мюнхене остановились.

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Футбольный матч между мюнхенской “Баварией” и берлинским “Юнион Берлин” также был отменен.

На остальной части Германии в течение нескольких дней шел снег и были низкие температуры. Согласно прогнозам синоптиков, наибольшее количество снега ожидается в субботу в Альгой на юге Баварии, где, по прогнозам, выпадет еще 30-40 сантиметров.

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