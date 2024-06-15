"Были недостаточно агрессивны" — Сборная Шотландии проиграла Германии первый матч "Евро-2024". С каким счётом?

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Опубликовано: 15.06.2024 09:58 , Обновлено: 15.06.2024

Сборная Германии обыграла команду Шотландии в первом матче чемпионата Европы по футболу, который накануне прошёл в Мюнхене. Встреча группы А завершилась победой немецких футболистов со счётом 5:1.

“Мы выбирали правильные места, немного рисковали, и именно поэтому забили. Мы провели выдающийся первый тайм и вели со счетом 3:0. Именно так мы и хотели начать. У меня было хорошее предчувствие перед игрой, и я оказался прав”, — отметил капитан сборной Германии Илкай Гюндоган.

В составе победителей мячи забили Флориан Вирц (10-я минута), Джамал Мусиала (19-я минута), Кай Хаверц (45+1, с пенальти), Никлас Фюллькруг (68-я минута) и Эмре Джан (90+3). На 87-й минуте автоголом отметился немецкий защитник Антонио Рюдигер. В концовке первого тайма прямую красную карточку получил защитник шотландской команды Райан Портеус, передало международное информагентство Reuters.

“В первом тайме мы просто все сделали неправильно, не проявили себя, были недостаточно агрессивны и позволили хорошим игрокам завладеть мячом”, — проккоментировал проигрыш шотландцев капитан сборной Энди Робертсон.

Следующими соперниками немцев будут венгры, а шотландцы сыграют со швейцарцами. Оба матча запланированы на 19 июня.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

[info_b]Чемпионат Европы по футболу проводится с 1960 года. По три раза его выигрывали немцы и испанцы, по два титула на своем счету имеют итальянцы и французы, по одному разу победителями становились сборные СССР, Португалии, Чехословакии, Нидерландов, Дании и Греции.[/info_b]

К слову, вопрос о том, смогут ли фанаты из Беларуси посмотреть прямые трансляции матчей континентального первенства, был открытым до последнего. Только вчера стало известно: на белорусском телевидении всё-таки покажут чемпионат Европы. Сделать это можно на двух каналах — “СТВ” и “РТР-Беларусь”. Кто, когда и с кем будет сражаться за кубок — смотрите в расписании, которое специально подготовил Telegraf.news.

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