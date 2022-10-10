Будут ли показывать на БТ ЧМ-2022 по футболу? Собрали, что известно

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.10.2022 13:01 , Обновлено: 07.02.2023

Чемпионат мира по футболу-2022 года должен пройти с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. У белорусов вполне справедливо возникает вопрос, будет ли Белтерадиокомпания (БТ) транслировать матчи, учитывая западные санкции и заявления Ивана Эйсмонта? Попытались разобраться.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что Белтелерадиокомпания попала в шестой пакет санкций Евросоюза.

После этого глава БТ Иван Эйсмонт рассказал, что этого на телеканалах компании, вероятно, не будут показывать «часть спортивного вещания».

«На Западе не хотят, чтобы жители Беларуси смотрели европейский футбол? Они будут смотреть отечественный и российский футбол, будут слушать наши гимны и смотреть на наши флаги. Будут ближе к своей стране и нашим союзникам», — заявил он.

Новость Телеграф

Так и оказалось — во время матчей групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций, по БТ стали транслировать записи соревнований Российской премьер-лиги по футболу.

Кроме того, на показ Чемпионата мира по футболу имеет права только Европейский вещательный союз (ЕВС). Но, как известно, в мае 2021 года организация приостановила членство Белтелерадиокомпании и до сих пор не возобновила. То есть, БТ не имеет права показывать ЧМ по футболу-2022.

Однако в конце августа глава Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов сообщил, что ассоциация «вышла на ФИФА» и попросила содействия в организации трансляций еврофутбола по БТ.

«Надеюсь, в скором времени болельщики вновь смогут наслаждаться международными матчами в прямом эфире телеканалов НГТРК», — сказал тогда он.

Впрочем, надежды на это все-таки мало. Как пишут некоторые СМИ со ссылкой на источники, БТ транслировать матчи ЧМ не сможет. Подчеркнем, что официально в компании эту информацию не комментировали.

Кажется, пока единственный вариант для белорусов посмотреть Чемпионат мира по футболу — искать трансляции в интернете. Эксперты убеждены, что это вполне возможно.

Ранее Телеграф уже делился, как белорусам смотреть еврофутбол. Почитайте советы болельщиков по ссылке:

Новость Телеграф