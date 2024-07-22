Брейк-данс и не только. МОК добавил 4 вида спорта. Что нового будет на Олимпиаде-2024 в Париже?

Опубликовано: 22.07.2024 11:22 , Обновлено: 22.07.2024

Уже в эту среду, 24 июля, в Париже начнутся Олимпийские игры. На протяжении чуть больше месяца спортсмены со всех стран мира будут бороться за 329 комплектов наград — на 10 меньше, чем было в Токио. Кроме того, программа этого года претерпела изменения: Международный олимпийский комитет включил в список дополнительные 4 вида спорта, а также сравнял количество мужчин и женщин.

Два года назад стало известно, что на грядущих Играх пройдут соревнования по брейк-дансу — танцевальному стилю родом из США, который включает в себя множество силовых и фитнес-элементов. Планируется, что это будет один из четырёх дополнительных видов спорта, которые предложили организаторы. По их словам, новая дисциплина должна в первую очередь привлечь молодёжь и сделать мероприятие “более привлекательным для молодых болельщиков”.

К слову, брейк-данс начал свой путь к олимпийской программе ещё в 2018 году, когда дебютировал на юношеских Играх в Буэнос-Айресе. Тогда соревнования признали весьма успешными — это и помогло воплотить мечты танцоров о полноценном дебюте в Париже. Кроме брейк-данса, в программу летних Олимпийских игр включили спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

[info_b]Интересно, что Международный олимпийского комитет уже объявил об изменениях в Олимпиаде-2028, которую планируют провести с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе. Так, организаторы включили в программу сразу 5 новых дисциплин: флаг-футбол, лакросс, сквош, крикет и бейсбол/ софтбол.[/info_b]

Чем ещё удивит Олимпиада-2024?

Игры — это не только новинки в дисциплинах. Ещё одним нововведением в Париже станет полное гендерное равенство. Это значит, что в соревнованиях примут участие одинаковое количество женщин и мужчин. Для этого Олимпиаду сделали менее многочисленной: в этом году количество спортсменов в Париже составит около 10,5 тысяч — на 600 человек меньше, чем в Токио.

“С помощью этой программы мы адаптируем Олимпийские игры в Париже к миру после коронавируса. Мы продолжаем сокращать расходы и работаем так, чтобы организация этого мероприятия была менее сложной. Кроме того, впервые в истории Игр в них примут участие точно такое же количество мужчин и женщин. Мы также уделяем большое внимание молодёжи”, — отметил председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Так, например, одну из мужских весовых категорий в боксе займёт женская, а в парусном спорте классы изменили так, чтобы в них могли соревноваться представители обоих полов. Интересно, что равенство распространяется не на все дисциплины, а только на 28 из 32. Так, синхронное плавание и художественная гимнастика по-прежнему остаются женскими, а бокс и борьба — мужскими. Однако в синхронном плавании впервые смогут выступить представители сильного пола, а в олимпийской программе дебютирует акробатическая система смешанных команд.

Изменения, хотя и не столь существенные, касаются и волейбола. Как в женском, так и в мужском турнире команды будут разделены на три группы по четыре человека. Таким образом, каждая сборная сыграет по три матча на групповом этапе, а не пять, как это было раньше. Этап плей-офф остался неизменным: в него выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также два обладателя бронзы.

Что касается тяжёлой атлетики, то здесь количество соревнований сократилось с 14 до 10. Это сделали за счёт исключения из турнира двух весовых категорий для мужчин и женщин. Кроме того, в каякинге вместо соревнований на 1000 метров мужчины будут преодолевать дистанцию 500 метров, передало издание Onet.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный олимпийский комитет Беларуси утвердил список спортсменов, которые в этом году поедут на XXXIII летние Олимпийские игры. В перечне оказалось 16 фамилий представителей девяти видов спорта, которые уже на этой неделе отправятся в Париж, где смогут выступить под нейтральным флагом.

НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024