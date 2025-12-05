Белорусским самбистам разрешили соревноваться под государственным флагом

Опубликовано: 05.12.2025 08:27 , Обновлено: 05.12.2025

Белорусские самбисты снова смогут выступать на международных соревнованиях под государственным флагом своей страны. Такое решение было принято 4 декабря 2025 года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).

В пресс-службе FIAS заявили, что данное решение федерация приняла, “руководствуясь фундаментальными принципами спорта, утверждающими его нейтральность, независимость и свободу от политического влияния”, в интересах спорта и спортсменов и стремясь обеспечить “справедливость и безопасность соревнований для всех”.

Ещё в октябре этого года FIAS разрешил спортсменам из Беларуси и России выступать под своими национальными флагами и с государственным гимном на международных юниорских и юношеских соревнованиях. С 1 января 2026 года это разрешили спортсменам всех возрастных категорий на всех международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIAS.

Комментируя это решение, президент FIAS Василий Шестаков выразил мнение о том, что “спорт должен оставаться вне политики”.

“Спорт – это мост для диалога и взаимопонимания между народами даже в непростые времена. Мы продолжили этот курс, сначала вернув национальную символику для юниоров, а теперь – для всех спортсменов. Это решение возвращает ситуацию в правовое поле, основанное на равных правах для всех членов нашей федерации”, – заявил Шестаков.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Белорусского лыжного союза и отменил постановление Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которое запрещало белорусским лыжникам участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года даже в нейтральном статусе. Подробности судебного разбирательства 2 декабря сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Белорусские лыжники через суд добились допуска на отбор на Олимпиаду-2026. Но есть нюанс