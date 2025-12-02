Белорусские лыжники через суд добились допуска на отбор на Олимпиаду-2026. Но есть нюанс

Опубликовано: 02.12.2025 14:42 , Обновлено: 02.12.2025

Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Белорусского лыжного союза и отменил постановление Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которое запрещало белорусским лыжникам участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года даже в нейтральном статусе. Подробности судебного разбирательства 2 декабря сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Ещё в октябре Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда принял постановление, которое запрещает белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, даже если они удовлетворяют критериям индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Эти критерии были определены ранее Международным олимпийским комитетом (МОК). В этом году МОК рекомендовал допустить к Олимпиаде таких спортсменов, но за международными спортивными федерациями оставили право самостоятельно решать, допускать ли белорусов и россиян до соревнований, проводимых под их эгидой.

FIS воспользовался своим правом и в допуске к своим соревнованиям белорусам и россиянам отказал, тем самым закрыв и им путь к квалификационным испытаниям, необходимым для отбора на будущие Олимпийские игры, которые должны пройти в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Однако Белорусский лыжный союз с позицией FIS не согласился и 11 ноября подал апелляцию.

В результате Спортивный арбитражный суд встал на сторону белорусских спортсменов. Он отменил постановление Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда от 21 октября 2025 года.

“Таким образом, белорусские спортсмены-лыжники, которые соответствуют критериям МОК в качестве AIN-спортсменов, должны быть ДОПУЩЕНЫ FIS для участия в квалификационных мероприятиях и отбору на Олимпийские игры 2026 года”, - заявили в белорусском НОК.

В самой FIS данную новость пока никак не комментировали, поэтому до конца не ясно, смогут ли представители Беларуси реально принять участие в отборе на следующую зимнюю Олимпиаду. Окончательный список участников для лыжников должен быть сформирован к 22 января 2026 года, так что технически время ещё есть.

Напомним, чтобы получить статус AIN-спортсмена, необходимо пройти тщательную проверку. В МОК спортсменам, претендующим на “нейтральный” статус, выставили ряд условий и требований, в частности, его не дают тем, кто так или иначе поддерживал войну в Украине или был как-либо связан с военными структурами или организациями нацбезопасности.

Сам же статус “индивидуального нейтрального спортсмена” также накладывает на спортсменов определенные ограничения. В первую очередь, на Олимпийских играх таким спортсменам запрещается позиционировать себя как команду - на прошлых играх их даже не пустили на парад наций. В случае победы во время вручения медалей для них на церемонии награждения поднимают специально утвержденный флаг и исполняют особый гимн - без слов и написанный специально для этой цели.

Белорусским спортсменам запретили участвовать в открытии Олимпиады и утвердили для них спецфлаг. Сколько допустили?