Белорусским борцам разрешили сменить нейтральный флаг на международных соревнованиях. На какой?

Опубликовано: 22.02.2025 12:12 , Обновлено: 22.02.2025

Объединённый мир борьбы (UWW, международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы, которые являются олимпийскими видами спорта) сделали очередное санкционное послабление для белорусских спортсменов, а также борцов из России. При участии в международных турнирах им разрешили сменить обязательный до сих пор нейтральный флаг.

Как сообщили 21 февраля в пресс-службе федерации, теперь все допущенные к соревнованиям борцы из Беларуси и России смогут выступать под флагом UWW.

Такое решение было принято по итогам заседания Бюро UWW 5 февраля. Оно коснётся тех борцов, которые ранее выступали на соревнованиях под нейтральным флагом в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, а также на персонал из их команд.

Тем не менее, на официальных церемониях UWW продолжит звучать гимн UWW, а использование национальных флагов Беларуси и России, равно как и любых других символов, например, гербов, этих стран по-прежнему будет запрещено.

Кроме того, командный рейтинг Беларуси и России по-прежнему не будет учитываться в командном зачёте ни на одном чемпионате.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью прошлого года UWW смягчил критерии допуска спортсменов из Беларуси и России до международных турниров, оставив запрет на участие только для тех борцов, которые в устной или письменной форме выразили публичную поддержку вооружённому российско-украинскому конфликту. Ограничение, связанное с принадлежностью атлетов к силовым структурам или армии, в организации решили снять, разрешив им выступать в нейтральном статусе.

Белорусским борцам смягчили критерии допуска к международным соревнованиям