"Белорусский допинг" — Пользователи рассекретили успех турецкого стрелка на Олимпиаде. Что нашли в его Instagram?

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Опубликовано: 08.08.2024 14:31 , Обновлено: 08.08.2024

У ставшего популярным в интернете стрелка из Турции Юсуфа Дикеча нашли в Instagram одну интересную фотографию, которая порадовала многих белорусов. Кто-то пошутил, что именно это стало "допингом" и позволило завоевать серебро на Олимпиаде-2024.

Дело в том, что еще осенью 2023 года Дикеч опубликовал на свой странице фото… белорусской шоколадки “Беловежская пуща”. Но пост с лакомством заметили уже после того, как стрелок влегкую взял серебро на Олимпийских играх в Париже и стал интернет-сенсацией.

“Вот в чем весь секрет удачной стрельбы)”, ” Так вот его приспособление”, “Наш хлопча”, “Шоколадка для чемпиона” — написали пользователи в комментариях турку.

Кто-то пошутил, что лакомство — это “белорусский допинг”. А еще один комментатор отметил, что “Джон Уик ведь тоже говорил, что он дитя Беларуси”.

[info_b]Джон Уик — главный герой серии одноименных фильмов, которого играет Киану Ривз. В одном из эпизодов Джон заявил, что он — “Джордани Йованович, дитя Беларуси”. [/info_b]

“Еще бы картошечки поели — и было бы золото”, — выразил в шутку мнение еще один пользователь.

Напомним, 51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч стал интернет-сенсацией после выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Он завоевал серебро в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров вместе с напарницей. Однако причиной его вирусной популярности стала не медаль, и не его возраст, а непритязательная экипировка. Дикеч оказался на втором месте, используя обычные очки с диоптриями и беруши. Это породило множество мемов в Сети.

Турецкий стрелок стал интернет-мемом после того, как «на расслабоне» выиграл серебро на Олимпиаде. Что всех так впечатлило?