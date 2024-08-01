Турецкий стрелок стал интернет-мемом после того, как "на расслабоне" выиграл серебро на Олимпиаде. Что всех так впечатлило?
51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч стал интернет-сенсацией после выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако причиной его вирусной популярности стала не серебряная медаль, и не его возраст, а его непритязательная экипировка.
[info_b]Юсуф Дикеч завоевало серебро в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров вместе с напарницей Севвал Илайдой Тархан.
Золото выиграли сербы Зорана Арунович и Дамир Микец, а бронзу завоевали индийцы Ману Бхакер и Сарабьот Сингх. [/info_b]
В то время как большинство стрелков в соревнованиях надевали специализированные очки и защиту для ушей, Дикеч оказался на втором месте, используя обычные очки с диоптриями и беруши.
Фотографии и видео, на которых спортсмен невозмутимо прицеливается в стрелковом центре Шатору, разошлись по интернету.
В телеграм-канале Baza в шутку заявили, что Дикеч “вышел на расслабоне”, “футболке, в которой спал” и “выглядел настолько на чиле, будто стреляет по пивным банкам с друзьями во дворе”. Вероятно, именно спокойствие и помогло завоевать серебро.
“Турецкий стрелок Дикеч Юсуф - легенда”
“Похоже, Турция послала киллера на Олимпиаду”.
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Игры в Париже 2024 года - это пятая Олимпиада Юсуфа. Его путь начался на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, а серебряная медаль стала его первой олимпийской медалью.
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