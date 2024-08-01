Турецкий стрелок стал интернет-мемом после того, как "на расслабоне" выиграл серебро на Олимпиаде. Что всех так впечатлило?

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Опубликовано: 01.08.2024 14:58 , Обновлено: 01.08.2024

51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч стал интернет-сенсацией после выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако причиной его вирусной популярности стала не серебряная медаль, и не его возраст, а его непритязательная экипировка.

[info_b]Юсуф Дикеч завоевало серебро в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров вместе с напарницей Севвал Илайдой Тархан.

Золото выиграли сербы Зорана Арунович и Дамир Микец, а бронзу завоевали индийцы Ману Бхакер и Сарабьот Сингх. [/info_b]

В то время как большинство стрелков в соревнованиях надевали специализированные очки и защиту для ушей, Дикеч оказался на втором месте, используя обычные очки с диоптриями и беруши.

Фотографии и видео, на которых спортсмен невозмутимо прицеливается в стрелковом центре Шатору, разошлись по интернету.

В телеграм-канале Baza в шутку заявили, что Дикеч “вышел на расслабоне”, “футболке, в которой спал” и “выглядел настолько на чиле, будто стреляет по пивным банкам с друзьями во дворе”. Вероятно, именно спокойствие и помогло завоевать серебро.

“Турецкий стрелок Дикеч Юсуф - легенда”

“Похоже, Турция послала киллера на Олимпиаду”.

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Игры в Париже 2024 года - это пятая Олимпиада Юсуфа. Его путь начался на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, а серебряная медаль стала его первой олимпийской медалью.

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