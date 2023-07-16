Белорусских теннисистов попросили не регистрироваться на турнир в Польше — «Не будут приветствоваться»

Опубликовано: 16.07.2023 13:39 , Обновлено: 20.10.2023

Организаторы теннисного турнира серии «Челленджер» (Challenger) в Польше призвали белорусских и российских спортсменов не подавать заявки на соревнования.

Мужской теннисный турнир должен пройти с 14 по 19 августа 2023 года в польском спортивном комплексе «Козерки» в 31 км от Варшавы.

Однако на сайте Kozerki Open сказано, что белорусы и россияне как на турнире, так и в самом комплексе «приветствоваться не будут».

«Мы просим игроков, представляющих такие страны, как Россия и Беларусь, не принимать участие в турнире LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger 100», — заявили организаторы.

Также они подчеркнули, что «не гарантируют места на территории» теннисной академии Kozerki.

Причиной такого решения организаторы назвали «ситуацию в Украине и вооруженную агрессию России на этих землях».

[info_b]Тур ATP Challenger (англ. ATP Challenger Tour; до 2009 года серия ATP Challenger (англ. ATP Challenger Series)) — серия соревнований профессиональных теннисистов, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в течение календарного года. В последние годы проводится более 150 «челленджеров» в год в более чем 40 странах мира, в том числе в странах, где теннис относительно слабо развит. Турниры, входящие в серию ATP Challenger, в целом предназначены для теннисистов менее высокого уровня, чем в сериях ATP 500 и ATP 250, их призовой фонд ниже.[/info_b]

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