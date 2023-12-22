Белорусская прыгунья предложила проверять "половые принадлежности" спортсменок. Как?

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.12.2023 10:57 , Обновлено: 22.12.2023

Белорусская легкоатлетка, прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова в эфире гостелеканала ОНТ 21 декабря заявила, что ввела бы на соревнованиях "секс-контроль" и проверку женщин "на половые принадлежности".

Ведущий программы сказал, что “сейчас воспринимают как норму, если спортсмен мужчина, который чувствует себя женщиной, начинает выступать в женских соревнованиях”. На что Мирончик-Иванова заявила, что “это не норма”.

“Это страшно просто. Мужчины должны соревноваться в категории мужчин”, — сказала спортсменка. И отметила, что обязательно ввела бы “секс-контроль, которого у нас нет”.

“Секс-контроль — это проверка женщины на половые вот эти все принадлежности. Потому что в советское время, насколько я помню, он был. Сейчас мы говорим так косвенно о нем, поэтому я бы ввела секс-контроль, который определяет, вот, гендерную принадлежность», — выразила мнение прыгунья.

Она добавила, что “обязательным критерием” должен быть “избыток тестостерона”.

Кроме того Мирончик-Иванова рассказала, что на одном из международных соревнований ей было “не очень приятно” смотреть на ветродуй, потому что, по ее словам, он был “в ЛГБТ флажках”.

“Еще один случай у меня был, когда мне вернулась медаль с чемпионата мира – она пришла с лентой ЛГБТ. Надеть на шею ленту ЛГБТ – для меня это совсем, это просто край… Я обрезала эту ленту”, — поделилась прыгунья.

Анастасия Мирончик-Иванова — белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года. Серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2019 года. Шестикратная чемпионка Беларуси(2012, 2015, 2018—2021). Шестикратная чемпионка Беларуси в помещении (2011, 2015, 2016, 2019—2021).

В 2016-м Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал ее на два года за “нарушение антидопинговых правил”.

“Непонятная история. Неприятно её вспоминать. Я не признала своей вины. Для меня загадка, как там могли что-то найти. Моя совесть чиста. Не хочу оправдываться. Особенно перед теми, кто поливает меня грязью и обвиняет в допинге. Я знаю, что не употребляла ничего. Когда едем на соревнования, всегда берём с собой сало. Это наш белорусский допинг”, — передает ее слова Чемпионат со ссылкой на эфир гостелеканала “Беларусь 1”.

В 2021 году она высказалась “за разрешенный допинг”.

Ранее Телеграф писал, что исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) решил, что белорусские спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, все же будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Однако там назвали определенные условия для атлетов.

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