Белоруса признали лучшим игроком дня в КХЛ. Что он сделал?

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Опубликовано: 27.02.2024 17:59 , Обновлено: 27.02.2024

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала белорусского нападающего Ивана Дроздова лучшим игроком дня 26 февраля.

В пресс-службе лиги отметили, что в борьбе за это звание Дроздов получил 38% голосов болельщиков. Белорус, выступающий за уфимский «Салават Юлаев», оформил хет-трик в заключительном матче регулярного чемпионата против «Северстали» (4:3).

В 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ Дроздов набрал 48 (24+24) очков. Такая результативность позволила уроженцу Витебска провести лучший сезон в карьере. В «Салавате Юлаеве» белоруса по очкам обогнали лишь американец Саша Хмелевски (56) и россиянин Александр Шаров (52).

Также 24-летний нападающий стал вторым белорусом по результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. Лучше него выступил только форвард минского «Динамо» Шейн Принс в сезоне-2020/21: 49 (25+24) очков в 52 играх. Но последний получил белорусский паспорт в рамках натурализации. Поэтому Дроздов взобрался на вершину среди урожденных белорусов.

«Салават Юлаев» Дроздова занял третье место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде плей-офф башкирская команда сыграет против челябинского «Трактора», финишировавшего шестым.

[info_b]КХЛ – чемпионат, объединяющий 23 команды из России, Беларуси (минское «Динамо»), Казахстана и Китая. Многие хоккейные эксперты считают его вторым по силе клубным турниром мира после Национальной хоккейной лиги (НХЛ).[/info_b]

Успехи Дроздова никак не помогут его сборной: ранее Телеграф сообщал, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила национальную команду Беларуси к чемпионату мира 2025 года и квалификации на Олимпиаду-2026.

IIHF не допустила сборную Беларуси к чемпионату мира по хоккею 2025 года