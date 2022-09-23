Беларусь впервые проиграла Казахстану. Тренер и футболисты объяснили - "Все перевернулось"

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Опубликовано: 23.09.2022 10:58 , Обновлено: 23.09.2022

Белорусская сборная по футболу впервые за свою историю проиграла сборной Казахстана (1:2). Это произошло 22 сентября в матче Лиги Наций. Главный тренер Кондратьев и футболисты рассказали, что, по их мнению, произошло и причем тут "тяжелое" поле и замены.

Денис Поляков признался, что белорусы провалили второй тайм: “Вышли что ли неуверенно. Не знаю с чем это связано. Второй тайм это просто … провал. Тяжело сказать, что произошло… Во втором тайме все перевернулось. Не знаю, тяжело объяснить”.

Футболист по подсказке журналиста согласился с тем, что Казахстан был более мотивирован из-за игры на своем поле, плюс белорусам мешало “тяжёлое” искусственное поле.

В свою очередь, капитан национальной сборной Евгений Яблонский решил сосредоточиться на позитиве и напомнили что первый тайм команда отыграла хорошо.

А вот во втором, Казахстан “спокойно начинал атаки”, считает капитан. Но и тут у белорусов “были моменты, где могли больше забить, чем один гол”.

Георгий Кондратьев же намекнул, что футболисты не слушали его установки.

“По игре могу сказать, что уступили в единоборствах и допустили ошибку в решающий момент игры — просил не разыгрывать от ворот, попали под прессинг, получили второй гол. Сложно что-то говорить. Во втором тайме у нас не получилась игра”, - заявил главный тренер.

А затем признался, что его замены только ухудшили положение на поле.

“Те замены, которые мы произвели, не только не усилили нашу игру в атаке, но мы стали играть хуже. Нам и раньше было сложно играть в Казахстане, а сейчас у вас футбол развивается, что и доказывают ваши последние результаты. Думаю, вы на правильном пути”, - сделал вывод Георгий Кондратьев, не уточнив, на каком пути находится сборная Беларуси.

В заключительном матче группы сборная Беларуси сыграет со Словакией. Поединок состоится 25-го сентября и начнется в 19:00. На данный момент Беларусь занимает последнее 4-е место в группе всего с двумя очками. У лидера - Казахстана - их 12. А расположившейся на 3-м месте Словакии их 6.

Ранее Телеграф сообщил, что сборную Беларуси по футболу допустили на жеребьевку Чемпионата Европы-2024, а значит и на отборочные соревнования. Однако УЕФА приняла решение развести сборные Украины и Беларуси по разным группам в отборочном турнире.

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