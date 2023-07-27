Азаренко сделала селфи с Месси. Только он об этом не знал?

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Опубликовано: 27.07.2023 17:55 , Обновлено: 27.07.2023

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко посетила матч "Интер Майами", на котором ей удалось сделать снимок со знаменитым аргентинским футболистом Лионелем Месси. Правда, он, скорее всего, об этом не знал.

Виктория сделала снимок на фоне футбольного поля, на котором в тот момент бежал за мячом Месси.

“Моё селфи с Месси! Моё лицо… Ближе, чем когда-либо. Почти плачу”, – так подписала она снимок.

Кстати, «Интер Майами» одолел мексиканский «Крус Асуль» (2:1). 36-летний Месси вступил в игру на 54-й минуте, а на 94-й принес своей команде победу ударом со штрафного. Это был дебютный матч Лео за новую команду.

Неудобный вопрос белорусской спортсменке

Ранее Телеграф сообщил, что поклонники тенниса выразили разочарование после того, как журналист на Уимблдоне-2023 задал Виктории Азаренко неудобный вопрос. Он спросил у белоруски, что значит Уимблдон для России и какую роль он играет в ее культуре. Вопрос с политическим подтекстом был совсем не к месту, так как Азаренко, хоть и живёт в США, имеет белорусское гражданство, а к РФ и вовсе не имеет никакого отношения.

«Что значит Уимблдон для России? Я же не из России. Но я всё равно отвечу. На международной арене Уимблдон, несомненно, является одним из крупнейших теннисных событий, и так было всегда, и это самый старый турнир в истории. Так что это знаковое событие. Я не из России и не могу точно сказать, как относятся к нему там», — заявила Азаренко на пресс-конференции.

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«Я же не из России» — Азаренко задали на Уимблдоне вопрос, который вызвал гнев любителей тенниса