Азаренко приехала на Чемпионат мира по футболу ради "мечты всей жизни"

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Опубликовано: 22.11.2022 17:50 , Обновлено: 06.01.2025

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, оказывается, поехала на Чемпионат мира по футболу в Катар, чтобы исполнить свою мечту всей жизни. Об этом она рассказала в Twitter.

Теннисистка опубликовала фотографию с матча Аргентина-Саудовская Аравия с Чемпионата мира в Катаре, первый матч на котором совсем неудачно сложился для аргентинцев. Из-за чего Месси выглядел очень грустно. Однако Виктория Азаренко все равно была довольна.

“Это было мечтой всей жизни - увидеть, как Лионель Месси играет за сборную Аргентины», – написала она.

https://twitter.com/vika7/status/1595000272103014403?s=19

Кстати, Виктория Азаренко давняя поклонница аргентинского футбольного гения. Ещё в 2011 году она писала в своем твиттере, как была счастлива получить футболку с подписью самого Месси.

“Получила футболку “Барсы” с подписью Месси в подарок на новый год! Я была так счастлива и остаюсь до сих пор : D теперь я официальный большой фанат lol”, - похвалилась тогда теннисистка.

Ранее Телеграф сообщил, что на Чемпионате мира по футболу 22 ноября случилась сенсация. Сборная Аргентины проиграла команде из Саудовской Аравии со счетом 1:2. Кажется, этого не ожидал практически никто.

Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину на ЧМ по футболу в Катаре