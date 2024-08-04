Арина Соболенко выбыла из турнира WTA 500 в Вашингтоне. В чём причина?

Опубликовано: 04.08.2024 12:21 , Обновлено: 04.08.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко неожиданно проиграла матч с чешкой Марией Боузковой и выбыла из турнира WTA 500.

В матче, проходившем в ночь с субботы на воскресенье по центральноевропейскому времени, белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с чешкой Марией Боузковой и потерпела неожиданное поражение.

Белорусская спортсменка проиграла первый сет 4:6, но затем сумела дать отпор сопернице, выиграв второй сет со счётом 6:3.

Во время третьего сета пошёл дождь, и матч пришлось прервать при счете 2-1 в пользу Соболенко. Однако, вернувшись на корт, белоруска начала стремительно уступать 43-ей ракетке мира Боузковой и проиграла со счетом 3-6, выбыв из турнира WTA 500.

Напомним, что Арина Соболенко отказалась от участия в Олимпиаде, сфокусировавшись на турнире в Вашингтоне, чтобы сократить отставание от первой ракетки мира Иги Свентек в рейтинге WTA, пока та борется за олимпийскую медаль в Париже. Однако 26-летнеё теннисистке это удалось лишь частично. По итогам турнира Соболенко не набрала 500 очков и теперь не сыграет в финале.

Турнир в Вашингтоне начался 29 июля и закончится 4 августа. Его призовой фон составляет $ 922 573.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусской теннисистке Арине Соболенко посвятили песню. Об этом стало известно после того, как сама спортсменка опубликовала на своей страничке в Instagram сториз со своим бразильским бойфрендом Георгиосом Франгулисом под ритмичную рэп-композицию. Её Соболенко назвала своей потенциальной “новой музыкальной темой”.

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