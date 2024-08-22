12-летний белорус подписал контракт с мадридским "Реалом"

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Опубликовано: 22.08.2024 10:26 , Обновлено: 22.08.2024

«Реал Мадрид» подписал контракт с 12-летним белорусом Алексеем Майоровым. Об этом стало известно вечером 21 августа.

Как сообщили в аккаунте футбольной академии мадридского “Реала”, в этом сезоне юноша “будет играть” за юношескую команду “сливочных” — Infantil B (U-13), где возраст игроков не превышает 13 лет.

К слову, СМИ пишут, что “Реал” заплатил за белоруса 120 тысяч евро, что является рекордной суммой трансфера для футболистов его возраста.

Ранее Алексей выступал атакующим полузащитником за “Седаньолу”. В прошлом сезоне он забил 59 голов в 22 матчах.

В апреле 2024 года испанская пресса писала, что за Майорова, который “произвол фурор”, кроме “Реала” боролся и ФК “Барселона”. Он привлек внимание “благодаря своей манере игры и врожденному умению забивать голы”. Также известно, что ранее футболист проходил стажировку в «Спартаке» и был интересен многим российским клубам.

По информации Смартпресс, что Алексей из футбольной семьи. Его дедушка Александр Кистень — в 1980-е играл за минское “Динамо”.

Ранее Telegraf.news писал, что футболисты “Динамо-Минск” вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. В последний раз белорусские клубы играли в групповой стадии еврокубков 6 лет назад.

Впервые за 6 лет. Белорусская футбольная команда пробилась в еврокубки