Дочь Джоли и Питта решила отказаться от фамилии отца

Опубликовано: 31.05.2024 14:26 , Обновлено: 31.05.2024

Старшая биологическая дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло приняла решение отказаться от фамилии своего отца. Она подала документы на изменение фамилии в день своего совершеннолетия.

По данным американских таблоидов, старшая дочь голливудской четы Шайло подала документы на изменение фамилии в судебную инстанцию в день своего совершеннолетия - 27 мая. Девушка пожелала избавиться от части принадлежащей отцу фамилии Питт и теперь хочет именоваться Шайло Джоли. Просьба дочери знаменитых родителей находится на рассмотрении, но никаких юридических оснований для отказа в таком решении нет, сообщают таблоиды.

Известно, что младшие дети голливудской четы - близнецы Вивьен и Нокс, также неофициально отказались носить отцовскую фамилию. Так, например, Вивьен, которая помогала своей маме продюсировать новый мюзикл ” Аутсайдеры”, в афише (театральной программе) указала свое имя как “Вивьен Джоли”.

Ранее приёмная дочь Питта и Джоли Захара, которой уже 19, также отказалась от фамилии приёмного отца.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт скандально развелись в 2016 году. С тех пор голливудские актёры не прекращали судебную тяжбу за право опеки над детьми. Как ранее стало известно из СМИ, большая часть детей приняла сторону матери. У актёров на двоих шестеро детей: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 15-летние двойняшки Вивьен и Нокс. Трое старших детей – приемные, младшие – биологические. Четверо детей уже достигли совершеннолетия.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ещё совсем недавно мы смотрели на малышей селебрити и пытались отгадать на кого из звёзд они похожи больше. Сегодня дети знаменитостей выросли, и кто-то уже даже наступает на пятки звёздным родителям. Как выглядят голливудских отпрыски сейчас и чем они занимаются?

Музыканты, повара и модели. Как выглядят и чем занимаются дети Джоли, Деппа и других голливудских звёзд?