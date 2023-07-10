«Жену с детьми жалко» — Бьянка обвинила "одного из самых светлых певцов" в домогательствах

Опубликовано: 10.07.2023 14:35 , Обновлено: 10.07.2023

Белорусская и российская певица Бьянка заявила, что один из известных артистов «приставал к ней» и «хлопнул по попе».

По ее словам, они ехали вместе с мероприятия с артистами, «важными людьми». И один из них начал до нее домогаться.

Имя певца Бьянка не назвала, объяснив это тем, что не хочет «поливать его грязью» и разрушать его семью. Она лишь намекнула, что это «один из самых светлых певцов на нашей эстраде».

Артистка утверждает, что сначала ее коллега «очень однозначно приглашал в свое купе послушать музыку».

«Как будто мне 15 лет, я такая из Мухосранска и думаю, ой, музыку послушать, сейчас как послушаееем… Но я просто сказала спасибо большое, не хочу ничего слушать…», — рассказала она.

И продолжила: «А человек пристает и пристает, пристает и пристает. Ну чувак, во-первых, ты мне вообще не нравишься, во-вторых, ты женат, в-третьих, ты мудак, как можно вообще так себя вести».

После чего, по словам Бьянки, мужчина «просто берет и хлопает ее по попе».

«В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыч», — возмутилась певица.

Она подчеркнула, что считает такое поведение «неприемлемым, будь ты хоть президент». При этом отметила, что «не видит смысла устраивать скандал из-за глупости мужской».

«Жену с детьми жалко», — заключила Бьянка.

[info_b]Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) — 37-летняя белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая. Одна из первых исполнителей R&B в России. Её музыкальная карьера началась в 2003 году после сотрудничества с проектом «Серёга», ради которого она отказалась представлять Беларусь на конкурсе «Евровидения». В начале своего творчества она называла свой стиль «Русским народным R’n’B», основой которого является смесь американского урбана с русским поп-фолком с его частушками и фольклорными мотивами.[/info_b]

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