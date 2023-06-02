Солодуха рассказал, на каком «мегахите» заработал миллион долларов

Опубликовано: 02.06.2023 16:55 , Обновлено: 02.06.2023

Белорусский певец Александр Солодуха в программе гостелеканала «Беларусь 1», поделился, что на одной из своих песен, которую называет «мегахитом», заработал один миллион долларов.

По его словам, речь идет о композиции «Здравствуй, чужая милая». Про заработок с этой песни у Солодухи спросили дети в ток-шоу “100 вопросов взрослому”. Произошел следующий диалог:

— Я знаю ваш хит «Здравствуй, чужая милая». Правда ли, что с этой песней вы заработали один миллион долларов?

– Да, правда.

– А на что вы его потратили?

– На жизнь.

Ранее Телеграф писал, что летом прошлого года Солодуха выпустил новый хит — «За агронома» — и исполнил его прямо в поле. Министр сельского хозяйства Игорь Брыло уже похвалил артиста и назвал это «суперпесней».

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