«Я тебя на вилы посажу» — Американский рэпер ASAP Rocky выпустил кулон "Z" из трех танков. И тут в комментариях началось...

Опубликовано: 21.07.2023 08:22 , Обновлено: 21.07.2023

Известный американский рэпер ASAP Rocky (муж певицы Рианы) презентовал в своем Instagram украшение в виде буквы Z, состоящей из трех танков. Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать — в основном на артиста рухнул шквал критики. Но были и те, кто поддержал музыканта.

Рэпер поделился фотографиями с рекламной кампании бренда наушников Beats. На одном снимке люди увидели цепь кулоном в виде латинской буквы Z из танков. Многие посчитали это поддержкой России в войне с Украиной.

“Что это за фигня с русской Z-цепочкой?”,

“Стыдно за тебя, чувак”

“Мы все герои сюрреализма Сорокина”, “Стыдно за тебя, чувак”

“Ты хоть понимаешь, что ты сейчас сделал?”.

Звучали даже угрозы типа: “Приедешь в Украину, я тебя на вилы посажу”.

Но нашлось несколько комментариев, где пользователи одобряли ход рэпера, писали “Красавчик” и оставляли смайлики с флагом России.

А некоторые отметили, что “только русскоязычные волнуются за цепь Z, а люди из других стран не видят проблемы. Может быть, это просто “Z”.

Тем не менее, после такого хейта, артист он удалил фото из рекламной подборки.

Ранее Телеграф писал, что американский рэпер Канье Уэст (Йе) в «Шоу Алекса Джонса» заявил, что он «очень пропутинский, пророссийский» и «нацист».

Канье Уэст объявил себя «очень пропутинским» и «нацистом»