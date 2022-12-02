Канье Уэст объявил себя «очень пропутинским» и «нацистом»

Опубликовано: 02.12.2022 09:10 , Обновлено: 02.12.2022

Американский рэпер Канье Уэст (Йе) в «Шоу Алекса Джонса» заявил, что он «очень пропутинский, пророссийский» и «нацист». И сказал, что видит «хорошее» в Адольфе Гитлере.

«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел хайвеи, изобрел микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер», — сказал Уэст.

Кроме того, артист объявил себя «нацистом» и заявил, что «нацисты довольно крутые».

А когда правый публицист Ник Фуэнтес признался, что он «очень пропутинский и пророссийский», Канье ответил: «Я тоже».

А сразу после эфира музыкант опубликовал несколько постов в Twitter — среди них изображение свастики, слитой со звездой Давида.

После этого владелец соцсети Илон Маск объявил, что заблокирует Уэста.

«Я старался изо всех сил. Но он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — написал он.

Кстати, в конце ноября рэпер заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Ранее Телеграф писал, что Илон Маск заявил, что возобновит заблокированные аккаунты.

Илон Маск пообещал разблокировать почти все аккаунты в Twitter