«Выживальщик» Беар Гриллс встретился с Зеленским

Опубликовано: 01.12.2022 21:22 , Обновлено: 01.12.2022

Легендарный британский путешественник, ведущий телепрограммы «Выжить любой ценой» Беар Грилл встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Поскольку страна погружается в зиму, а ее инфраструктура подвергается атакам, выживание для миллионов людей становится реальной ежедневной борьбой», — написал он на своей странице в Twitter.

По словам Гриллса, он собирается выпустить специальную программу, в которой пообещал показать Зеленского «с той стороны, которую никогда раньше не показывали».

«Выживальщик» пожелал украинскому лидеру оставаться сильным.

В программе «Выжить любой ценой» Гриллс высаживается в диких местах, показывая зрителям, как выживать. Беара без припасов и снаряжения высаживают в разных точках земли, и главной его задачей является добраться до цивилизации.

По ходу серии демонстрировались различные приемы выживания в экстремальных ситуациях в условиях дикой природы: поиск провизии, получения огня без спичек, поиск и сооружение укрытий для ночёвки, определение сторон света без компаса, безопасность в дикой природе и т. д. Гриллс также рассказывает истории о путешественниках, потерявшихся или погибших в дикой природе.

Ранее Телеграф писал, что Гриллса заметили в Украине 30 ноября.

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