Опубликовано: 22.12.2023 08:47 , Обновлено: 22.12.2023

Американского актера, звезду серии фильмов "Форсаж" Вин Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей обстановки. Об этом сообщил CNN 21 декабря.

По данным СМИ, бывшая ассистентка актера Аста Йонассон подала гражданский иск в Высший суд Лос-Анджелеса. Она утверждает, что в 2010 году Дизель “изнасиловал ее в гостиничном номере в Атланте и мастурбировал у нее на глазах”.

В жалобе сказано, что Дизель проигнорировал “четкие заявления Йонассон о несогласии”, и после того, как она “закричала и побежала в ближайшую ванную”, он “прижал ее к стене своим телом”.

“Вин Дизель категорически отрицает это заявление во всей его полноте. Он впервые слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанным якобы 9-дневным сотрудником”, - заявил адвокат актера Брайан Фридман.

Женщина подала в суд на Вин Дизеля и его компанию One Race Productions за “сексуальное насилие, создание враждебной рабочей среды, небрежный надзор и незаконное увольнение”.

Согласно иску, она добивается наложения гражданского штрафа в размере 10 000 долларов за каждое нарушение плюс неуказанный штрафной ущерб.

“Никто не слишком знаменит или могущественен, чтобы избежать правосудия”, - написала Клэр-Лиз Кутлай из Greenberg Gross LLP, адвокат Йонассон.

[info_b]Вин Дизель — 56-летний американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».[/info_b]

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