«Атмосфера гедонизма и разврата» – Российский суд признал клип Баскова пропагандой ЛГБТ

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Опубликовано: 20.12.2023 14:19 , Обновлено: 20.12.2023

Суд в России усмотрел «пропаганду» ЛГБТ в клипе Николая Баскова «Странник». Что же «нетрадиционного» усмотрели в этом клипе работники российской фемиды?

Клип Баскова «Странник» показал телеканал «Точка ТВ». И теперь, по решению Таганского суда Москвы, канал обязан уплатить штраф в один миллион рублей по статье «о демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Такое постановление «Вёрстка» обнаружила в картотеке суда.

Рассматривая протокол в отношении телеканала, судья пришла к выводу, что клип «представляет собой сложный продукт современной музыкальной культуры», сообщил ТГ-канал. Несмотря на это, «совокупность сцен» позволила суду установить, что «отношения лирического героя» с другим мужчиной «содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения».

В частности, по мнению судьи, «это выражено во взглядах персонажей и наличии реакций на поцелуй лирического героя с лицом женского пола».

«Стоит отметить, что взаимодействие лирического героя с лицом женского пола носит преимущественно отстраненно созерцательный характер», – говорится в протоколе.

Кроме того, суд обнаружил в клипе «ревность лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола».

Также в суде подчеркнули, что действие в клипе « происходит на фоне атмосферы гедонизма и разврата ». И что это «реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».

Примечательно, что этот клип был снят еще в 2012 году и есть в свободном доступе интернете. К слову, у него – 4,44 миллиона просмотров.

Будут ли у суда какие-либо вопросы к самому Баскову – такой информации пока нет.

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