В Москве 19-летний парень разгромил могилу Маслякова

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Опубликовано: 23.09.2024 08:16 , Обновлено: 23.09.2024

В воскресенье, 22 сентября, на Новодевичьем кладбище в Москве 19-летний парень разгромил могилу российского телеведущего Александра Маслякова, бессменного ведущего "Клуба веселых и находчивых" (КВН). Молодой человек вырвал крест, разбросал цветы с могилы и попытался унести стоявшие там фотографии. Вандала уже задержала полиция.

По данным российского Telegram-канала Shot, молодой человек после погрома на могиле заявил, что Масляков “не достоин там лежать”. По их информации, 19-летний москвич “очень тяжело переживал” смерть любимого ведущего КВН и у него даже “было диагностировано психическое расстройство”.

Сообщается, что погром на могиле Маслякова остановили сотрудники охраны Новодевичьего кладбища. Они вызвали полицию, а те отправили задержанного первым делом в психиатрическую больницы, чтобы проверить на вменяемость. По данным Shot, во время задержания молодой человек “не мог связать двух слов, странно себя вёл”, и у полицейских возникли подозрения, что тот находился под воздействием каких-то наркотических веществ.

Саму же могилу Маслякова уже привели в порядок - крест и фотографии телеведущего вернули на место.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Александр Масляков скончался 8 сентября, в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. По сообщениям российских СМИ, у Маслякова-старшего ещё в 2022 году обнаружили неоперабельную опухоль в легких, из-за чего он перестал вести КВН и вовсе появляться на телеэкране.

Умер первый ведущий КВН Александр Масляков