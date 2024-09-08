Умер первый ведущий КВН Александр Масляков

Опубликовано: 08.09.2024 20:39 , Обновлено: 08.09.2024

В воскресенье, 8 сентября, в возрасте 82 лет скончался российский телеведущий Александр Масляков, известный главным образом как бессменный ведущий развлекательной телепрограммы "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Об этом сообщается на официальном сайте Клуба.

Александр Масляков (старший) стал ведущим КВН в 1964 году и до 1972 года, когда передачу закрыли, а после возвращения Клуба на телеэкраны в 1986 году снова возглавил Клуб, отойдя от дел лишь в 2022 году. Тогда же он перестал появляться на экранах и практически не общался с журналистами.

“С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за её пределами,” - сообщили в пресс-службе Клуба.

В официальном сообщении причина смерти телеведущего не указывается, однако, по сообщениям российских СМИ, у Маслякова-старшего ещё в 2022 году обнаружили неоперабельную опухоль в легких.

По данным российского Telegram-канала SHOT, последние полгода Масляков оставался в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц, с журналистами общаться отказывался, проводя всё время с родными.