Умерла звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк

Опубликовано: 30.05.2024 09:32 , Обновлено: 30.05.2024

В четверг, 30 мая, после продолжительной борьбы с раком мозга скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. О смерти 53-летней звезды "Моей прекрасной няни" сообщили в её официальном аккаунте в Instagram.

“Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно.”, - написали близкие актрисы на её страничке.

Напомним, что звезда популярного сериала “Моя прекрасная няня” несколько лет боролась с глиобластомой - агрессивной формой рака мозга. О болезни Заворотнюк впервые стало известно 5 лет назад. Тогда актриса и исчезла из публичного поля. О её состоянии иногда рассказывала ее дочь Анна.

Также известно, что Анастасию на протяжении всей болезни поддерживал её супруг - фигурист Петр Чернышёв, в браке с которым она в 2018 году родила дочь Милу. Однако о болезни супруги Чернышёв комментариев не давал.

Ранее Telegraf.news писал о том, что 21 мая, ушёл из жизни оскароносный польский композитор Ян Анджей Павел Качмарек, написавший музыку к популярным голливудским фильмам.

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