Умер композитор Качмарек, написавший музыку к фильму "Хатико: Самый верный друг"

Опубликовано: 21.05.2024 18:31 , Обновлено: 22.05.2024

В вторник, 21 мая, ушёл из жизни оскароносный польский композитор Ян Анджей Павел Качмарек, написавший музыку к популярным голливудским фильмам. О кончине 71-летнего композитора после продолжительной болезни сообщила его супруга.

В сообщении, размещенном на сайте Польского музыкального фонда, супруга музыканта Александра Твардовская-Качмарек написала, что ее муж боролся до конца, хотя и боролся с тяжелой болезнью, которая не давала ему особых шансов. Музыкант страдал МСА ( Множественной системной атрофией ), которая среди прочего вызывает речевые и двигательные нарушения.

Ян. А.П. Качмарек был композитором и автором музыки к более чем 70 художественным и документальным фильмам, а также к спектаклям польских и американских театров.

В 2005 году он получил премию «Оскар» за музыку к фильму «Волшебная страна» с Джонни Деппом и Кейт Уинслет в главной роли. Также композитор известен музыкой к фильму “Хатико: Самый верный друг” с Ричардом Гиром и композициями к мини-сериалам “Анна Каренина” и “Война и мир”.

В последнее время знаменитому музыканту требовалась поддержка в основных повседневных делах. Он находился под надзором опекунов, т.к. уже не мог самостоятельно встать с постели, одеться и передвигался в инвалидной коляске.

Жена Качмарека призналась, что болезнь перевернула жизнь их семьи. Заболевание со временем приобрело более тяжелую форму и продолжало прогрессировать.

«Для нас всех было ужасно наблюдать, как этот удивительный человек ведет битву, обреченную на провал», - сказала она и отметила, что несмотря на болезнь и потерю четкой речи, композитор все же верил, что сможет преодолеть заболевание.

Послушайте, как звучат некоторые из его популярных композиций.

https://www.youtube.com/watch?v=rwBafk3zbug&list=RDEMgRuIboPAleRLn9h2wzj8Mw&index=20

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