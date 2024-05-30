"Убита горем" — Появились слухи о разводе Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Зачем певица звонила кризисным менеджерам?

Опубликовано: 30.05.2024 09:14 , Обновлено: 30.05.2024

Зарубежные СМИ продолжают следить за отношениями Дженифер Лопес и Бена Аффлека в браке и пророчат паре скорое расставание. Инсайдеры сообщили изданию In Touch Weekly, что решение о разводе уже якобы принято.

Папарацци следят за перемещениями голливудской четы и заметили, что супруги начали посещать важные мероприятия в одиночестве. В частности, звезда “Бэтмена” Бен Аффлек появился на мероприятии, посвященном окончанию средней школы его дочери Вайолет, без Дженифер. При этом саму певицу «поймали» на выходе из отеля «Мондриан» и на её пальце отсутствовало обручальное кольцо.

Как сообщили инсайдеры изданию In Touch Weekly, голливудская пара, которую еще в начале 2000-х СМИ окрестили “Беннифер” уже приняла решение о разводе.

Согласно данным анонимных информаторов, Лопес обратилась к своей “кризисной команде”, чтобы узнать, как пережить надвигающуюся шумиху в СМИ.

“У Дженнифер Лопес были истерики, и она посреди ночи в панике звонила кризисным менеджерам, чтобы узнать, как публично справиться с ситуацией. […] Она убита горем и едва может есть”, - рассказал инсайдер In Touch Weekly.

Также известно, что, что Аффлек уже переехал из своего дома в Беверли-Хиллз в съемную квартиру в Брентвуде рядом со своей бывшей женой и матерью его детей, 52-летней Дженнифер Гарнер.

«Он чувствует, что последние два года были просто лихорадочным сном, а теперь он пришел в себя. Если бы существовал способ развестись по причине временного безумия, он бы это сделал», - заверяет источник.

По данным портала, Дженнифер и Бен в ближайшее время намерены обратиться в суд, но ради детей, которые за время брака пары очень сблизились, звёзды постараются урегулировать вопрос “мирным путем”. Тем не менее инсайдеры уверены, что “неприятный поворот” в деле может произойти в любой момент, особенно если в дело вмешаются адвокаты.

Напомним, что отношения Бена Аффлека и Дженифер Лопес зародились ещё в начале 2000 и стали предметом бурного обсуждения всех таблоидов. Пара неоднократно появлялась в кино и снимала совместные музыкальные клипы. Многие считали отношение голливудских звёзд пиар-ходом, несмотря на помолвку. Тогда их отношения не сложились, но они смогли сохранить дружбу и тепло отзывались друг о друге на протяжении многих лет. Причиной расставания звёзды в том числе указывали “чрезмерного внимания средств массовой информации”. Спустя 20 лет после их первой помолвки Аффлек и Лопес возобновили отношения и всё же поженились. Для певицы это уже четвёртый брак, для актёра - второй. У знаменитостей есть дети от прошлых отношений.

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