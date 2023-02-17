У Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимую лобно-височную деменцию

Опубликовано: 17.02.2023 11:09 , Обновлено: 17.02.2023

У голливудской звезды Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, которая не лечится. Семья 67-летнего актера сообщила, что его состояние ухудшается.

Ранее, в марте 2022 года у Брюса Уиллиса диагностировали афазию — заболевание, поражающее мозг и вызывающее трудности с языком и речью. Тогда родственники объявили, что он завершает карьеру в кино.

Теперь его семья сообщила о прогрессировании болезни.

«К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец-то получить четкий диагноз — это облегчение», — сказали они.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/Cou_gFCPvjB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) [/link]

Как и при других формах деменции, заболевание начинается медленно, но постепенно прогрессирует. Оно вызывает изменения в личности, поведении, языке, памяти и движениях из-за областей мозга, на которые влияет (лобные и височные доли). Существуют также физические эффекты, такие как замедленность движений, потеря контроля над мочевым пузырем и кишечником и мышечная слабость.

В настоящее время нет лекарства от ЛВД, но можно контролировать некоторые симптомы. Среднее время выживания после появления симптомов составляет от восьми до десяти лет.

[info_b]Брюс Уиллис, несомненно, является одной из величайших кинозвезд последних нескольких десятилетий. Достаточно упомянуть такие фильмы, как «Стеклянный капкан», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Армагеддон» или «Шестое чувство». Даже не нужно быть киноманом, чтобы узнать эти названия.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что о том, как выглядит жизнь актера, мы можем увидеть благодаря записи в Instagram, опубликованной его женой Эммой Хеминг Уиллис. В основном, он проводил время летом со своей семьей и особенно с дочерьми — Мэйбл и Эвелин.