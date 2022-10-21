Чем занимается Брюс Уиллис после ухода на пенсию из-за болезни? Жена показала видео

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Опубликовано: 21.10.2022 09:12 , Обновлено: 17.10.2022

В конце марта 2022 года появилась печальная новость о том, что Брюс Уиллис завершает карьеру в кино из-за ухудшения здоровья. Как сейчас поживает актер? Его жена опубликовала видео в Instagram, и все стало сразу ясно.

Брюс Уиллис, несомненно, является одной из величайших кинозвезд последних нескольких десятилетий. Достаточно упомянуть такие фильмы, как сериалы «Стеклянный капкан», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Армагеддон» или «Шестое чувство». Даже не нужно быть киноманом, чтобы узнать эти названия. К сожалению, последние годы не были добры к Уиллису - он играл в основном в фильмах, предназначенных исключительно для рынка DVD и Blu-ray.

В марте 2022 года дочь Брюса Уиллиса объявила, что у актера афазия, “которая влияет на его когнитивные способности”. “В результате, после долгих размышлений, Брюс заканчивает карьеру, которая так много для него значила”, - добавила она.

[info_b]Афазия — это речевое/языковое расстройство, которое может возникнуть в результате опухоли головного мозга или травмы центральной нервной системы. Обычно возникает у людей после инсульта, инфаркта мозга и инсульта.[/info_b]

Чем занимается Брбс Уиллис?

Как выглядит жизнь актера на пенсии, мы можем увидеть благодаря записи в Instagram, опубликованной его женой Эммой Хеминг Уиллис. В основном, он проводит время летом со своей семьей и особенно с дочерьми - Мэйбл и Эвелин.

[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cjx3XpnAAA_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/reel/Cjx3XpnAAA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) [/link]

«Мы не верим в совершенство, но этим летом все было довольно близко к этому. На самом деле, это было волшебство», — написала Эмма.

Напомним, что в последнее время вокруг Брюса Уиллиса возникла некоторая неразбериха. Появилась информация, что актер якобы продал права на свой образ и в последующих фильмах «появится» в цифровом виде. Между тем, после сообщений в СМИ, представитель звезды объявил, что Уиллис «не имеет партнерства или сделок с Deepcake».

Однако в слухах есть доля правды, поскольку Уиллис начал работать с российской компанией в 2021 году, в результате чего была записана реклама, в которой фигурировал его «цифровой двойник». Однако это не значит, что лицо актера вдруг появится в различных других масштабных проектах.