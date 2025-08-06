Стала известна официальная причина смерти Оззи Осборна

Опубликовано: 06.08.2025 10:01 , Обновлено: 06.08.2025

Причиной смерти британского рок-музыканта Оззи Осборна стал сердечный приступ. Об этом передал телеканал CBS News со ссылкой на свидетельство о смерти артиста.

В документе также указаны сопутствующие факторы: болезнь Паркинсона, диагностированная в 2020 году, и ишемическая болезнь сердца.

Легендарный музыкант скончался 22 июля в возрасте 76 лет в больнице Хэрфилд в Великобритании.

Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности в 2023 году. Этому предшествовал перерыв в выступлениях с 2019 года после падения у себя дома и последующая диагностика болезни Паркинсона. Незадолго до смерти он дал свой последний концерт с оригинальным составом Black Sabbath.

Музыкант дважды был введён в Зал славы рок-н-ролла - в 2006 году в составе группы Black Sabbath и в 2024 году как сольный исполнитель.

В свидетельстве о смерти, подписанном его дочерью Эйми, в графе «род занятий» указано: «Автор песен, исполнитель и легенда рока».

Король хэви-метала Ози Осборн умер