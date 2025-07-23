Король хэви-метала Ози Осборн умер

Опубликовано: 23.07.2025 07:26 , Обновлено: 23.07.2025

Звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет всего спустя несколько недель после воссоединения с коллегами по группе Black Sabbath и грандиозного прощального концерта.

У него была болезнь Паркинсона и другие проблемы со здоровьем, в том числе осложнения после травм, полученных при падении в 2019 году.

В последние годы, после того, как Осборн был вынужден отменить гастрольные концерты, он неожиданно появился на сцене в Бирмингеме, чтобы закрыть Игры Содружества в 2022 году.

В заявлении семьи говорится: “С такой печалью, которую невозможно передать простыми словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью”.

У Осборна остались жена Шэрон и их дети Эйми, Келли и Джек, а также двое старших детей, Джессика и Луис, от первого брака с Тельмой Райли, и внуки.

После известий о смерти Осборна Metallica опубликовала ну себя в соцсети X фотографию с Осборном и эмодзи с разбитым сердцем.

Ронни Вуд из The Rolling Stones написал: “Мне очень грустно слышать о смерти Оззи Осборна. Какой прекрасный прощальный концерт у него был на Back To The Beginning в Бирмингеме”.

Аккаунт Black Sabbath на X опубликовал фотографию Осборна с концерта с подписью: “Ozzy Forever!”

Сэр Элтон Джон описал своего “дорогого друга” как “огромного первопроходца”, который “обеспечил себе место в пантеоне рок-богов”.

За свою карьеру Осборн был включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США - дважды, вместе с Black Sabbath и как сольный исполнитель.

У него также есть звезда на Голливудской Аллее Славы, а также на Брод-стрит в Бирмингеме, и пять премий “Грэмми” в 12 номинациях.