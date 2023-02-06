Шварценеггер сбил женщину и забрал ее велосипед

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Опубликовано: 06.02.2023 13:38 , Обновлено: 06.02.2023

В Лос-Анджелесе звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку. Об этом сообщило TMZ и опубликовало фото.

По информации издания, Шварценеггер ехал на небольшой скорости, а женщина на велосипеде перед ним поворачивала налево.

Актер не успел отреагировать и затормозить, поэтому произошло столкновение.

В результате женщину госпитализировали с травмами, но незначительными.

В свою очередь Шварценеггер забрал велосипед потерпевшей и увез его в ремонт.

Ранее Телеграф писал, что звезда Голливуда привел осла на встречу с украинскими победителями Евровидения, группой KALUSH Orchestra.