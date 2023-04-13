Шварценеггер показал, как надо делать ямочный ремонт

🎥 Видео

Опубликовано: 13.04.2023 10:03 , Обновлено: 13.04.2023

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился видео, на котором сам заделывает яму на дороге в Лос-Анджелесе.

В своем Twitter-аккаунте он объяснил, что «весь район был возмущен этой гигантской выбоиной, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель».

«Я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать», — написал Шварценеггер.

На видео видно, как актер с товарищами действительно заделывают яму. В какой-то момент рядом останавливается женщина на авто и благодарит звезду Голливуда за работу.

Люди в комментариях под видео хвалили кинозвезду за его работу, а другие делали отсылки к его фильмам:

«That pothole is terminated» [Дословно: этой выбоине пришел конец] — написал один.

«Выбоина не вернется», — прокомментировал другой, а третий продолжил: “Выбоина: Я вернусь!” («The pothole won’t be back» — «Pothole: I’ll be back!»).

Напомним, в конце февраля 2023 года Телеграф писал, что белорусы массово жаловались на резкое ухудшение состояние дорог — как местных, так и республиканских. Главный инженер РУП «Витебскавтодор» Александр Рымашевский назвал главные причины возникновения проблемы.

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