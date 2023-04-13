Шварценеггер показал, как надо делать ямочный ремонт
Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился видео, на котором сам заделывает яму на дороге в Лос-Анджелесе.
В своем Twitter-аккаунте он объяснил, что «весь район был возмущен этой гигантской выбоиной, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель».
«Я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать», — написал Шварценеггер.
На видео видно, как актер с товарищами действительно заделывают яму. В какой-то момент рядом останавливается женщина на авто и благодарит звезду Голливуда за работу.
Люди в комментариях под видео хвалили кинозвезду за его работу, а другие делали отсылки к его фильмам:
«That pothole is terminated» [Дословно: этой выбоине пришел конец] — написал один.
«Выбоина не вернется», — прокомментировал другой, а третий продолжил: “Выбоина: Я вернусь!” («The pothole won’t be back» — «Pothole: I’ll be back!»).
Напомним, в конце февраля 2023 года Телеграф писал, что белорусы массово жаловались на резкое ухудшение состояние дорог — как местных, так и республиканских. Главный инженер РУП «Витебскавтодор» Александр Рымашевский назвал главные причины возникновения проблемы.
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