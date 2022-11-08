Шон Пенн вручил Зеленскому "Оскара"

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Опубликовано: 08.11.2022 23:20 , Обновлено: 04.07.2024

Американский актер и звезда Голливуда Шон Пенн приехал в третий раз в Киев и отдал Зеленскому своего "Оскара". Статуэтка останется в Киеве в качестве подтверждения веры Шона Пенна в победу Украины.

Голливудский актер и режиссер встретился в Киеве не только с Владимиром Зеленским, но и с главой его офиса Андреем Ермаком. Также Шон Пенн посетил фан-шоп “Укрзалізниці” и пообщался с жителями Киева.

“Оскар” будет находиться в Украине до окончания войны.

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В свою очередь, Владимир Зеленский наградил Шона Пенна орденом: “С большим удовольствием вручил Шону Пенну орден «За заслуги» III степени. Спасибо за такую искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире!”.

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