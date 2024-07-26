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Селин Дион согласилась спеть на открытии Олимпиады, несмотря на тяжёлый диагноз. Что говорят врачи?

Селин Дион согласилась спеть на открытии Олимпиады, несмотря на тяжёлый диагноз. Что говорят врачи?
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В пятницу, 26 июля, произойдёт церемония открытия Олимпийских игр, на которой запланировано выступление Селин Дион. Это будет первый выход на сцену канадской певицы после длительного перерыва, вызванного тяжелой болезнью.

Напомним, что у канадской певица и исполнительницы знаменитого хита из фильма “Титаник” диагностировали редкое аутоиммунное заболевание - Синдром мышечной скованности. Из-за проблем со здоровьем певица отменила свой тур по Европе в 2023 году.

[info_b]Синдром мышечной скованности (SPS), также известный как синдром Мерша-Вольтмана — крайне редкий неврологический синдром неясной этиологии, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц (повышение мышечного тонуса, болезненные спазмы). При прогрессировании болезни становится сложно передвигаться, водить машину и в некоторых случаях самостоятельно питаться. Лекарства от этой болезни нет, но есть препараты, помогающее замедлить ее прогрессирование. Это заболевание крайне редкое и проявляется всего у двух человек на миллион.[/info_b]

В последние месяцы звезда много и открыто говорила о своём заболевании. В частности, в 2024 году вышел документальный фильм “Я - Селин Дион”, в котором певица рассказала о становлении своей карьеры и внезапно появившемся заболевании. Предполагалось, что она, возможно, никогда не вернётся на сцену.

Однако недавно было объявлено, что Селин Дион выступит на церемонии открытия Олимпийских игр, которое состоится в вечер 26 июля. Мероприятие начнётся в 20:30 по МСК.

Известно, что певица исполнит одну песню на французском языке в честь хозяев Олимпиады и своих французских корней.

Некоторые СМИ сообщали, что организаторы согласились заплатить за выступление певице 2 миллиона долларов.

Однако представители Олимпиады опровергли эту информацию.

«Артисты на церемониях игр 2024 года в Париже не получат гонорар за своё выступление. Их решение выступать в таких условиях отражает их желание стать частью исторического события для Франции и мира спорта», - рассказали организаторы Олимпиады изданию Page Six.

Тем не менее там подтвердили, что покроют все расходы на выступление, учитывая перелёты, проживание и врачебную помощь.

Что говорят врачи о возвращении Селин Дион на сцену?

“Возвращение Селин Дион на сцену – это, конечно, огромное событие. Однако никто не сомневается, что это огромное испытание для звезды, и вся затея должна проходить под контролем врачей”, - заявил специалист по SPS доктор Паван Танха из клиники Кливленда.

Он подчеркнул, что не может напрямую говорить о состоянии певицы, однако считает ее выступление хорошим знаком. Тем не мене выход на сцену при таком диагнозе сопряжён с множеством рисков, уверен специалист.

“Эффекты SPS, а именно незначительные или серьёзные мышечные спазмы, могут быть вызваны рядом факторов, включая громкий шум, стресс и температуру. Так что… это совсем неидеальные условия для профессионального певца на большой площадке. Но можно принять меры, такие как методы релаксации и строгий контроль окружающей среды”, - рассказал эксперт.

Если у Дион случится приступ скованности на сцене, то он мог бы длиться от нескольких секунд до нескольких часов, отметил доктор. Но даже если что-то подобное и произойдёт то едва ли это  полностью исключит возможность выступлений в будущем. Заболевание носит приступообразный характер и у всех протекает индивидуально.

Тем не менее эксперт отметил, что для Селин Дион теперь крайне важно присутствие врачей, которые смогут отреагировать в случае необходимости.

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