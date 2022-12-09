Селин Дион отменила тур по Европе из-за редкого заболевания

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Опубликовано: 09.12.2022 08:57 , Обновлено: 09.12.2022

Канадская певица Селин Дион, исполнительница легендарной песни из фильма «Титаник», сообщила о редком аутоиммуном заболевании и отменила концерты.

Дион рассказала, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности. По ее словам, эта болезнь вызывает у нее неконтролируемые мышечные спазмы.

«К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу, или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла», — поделилась она в своем Instagram.

В феврале 2023 года должен был начаться ее тур по Европе. Но Селин Дион решила отменить концерты, чтобы заняться здоровьем.

Запланированный тур переносится на 2024-й год. Кроме того, отменяются концерты, запланированные на лето 2023-го.

Синдром мышечной скованности (также известный как синдром Мерша-Вольтмана) — крайне редкий неврологический синдром неясной этиологии, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц (повышение мышечного тонуса, болезненные спазмы). При прогрессировании болезни становится сложно передвигаться, водить машину и в некоторых случаях самостоятельно питаться. Лекарства от этой болезни нет, но есть препараты, помогающее замедлить ее прогрессирование.

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