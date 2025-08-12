Секс-символ 90-х Памела Андерсон начала продавать соленые огурцы с лепестками роз. Цена понравилась не всем
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, ставшая в 90-х годах секс-символом после участия в сериале "Спасатели Малибу", выпустила собственный бренд соленых огурцов. При этом баночка за 38 долларов содержат один неожиданный (по крайней мере, для белорусов) ингредиент — сушеные лепестки роз.
Для выпуска лимитированной серии «Pamela’s Pickles» (что в переводе означает “Соленые огурцы Памелы”) актриса объединилась с лос-анджелесским брендом Flamingo Estate.
По словам Андресон, рецепт солений передала ей двоюродная бабушка Ви, которую актриса называла «отличной мариновальщицей”. Однако теперь основу— укроп, горчица и чеснок — дополнили:
- розовым перцем Flamingo Estate;
- чили гуахильо;
- копчёной морской солью;
- фирменными сушёными лепестками роз от Андерсон.
В результате, согласно описанию продукта, “получился ароматный, хрустящий соус с нотками трав, дыма, остроты и цветочной яркости”.
«Розы всё делают лучше. Конечно, пищевые. Я добавляю их в соус для спагетти и запиваю чаем. У них много полезных свойств», — рассказала 58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» журналу Elle Decor в интервью, опубликованном в воскресенье, 10 августа.
[inf]К слову, научные исследования подтверждают это: лепестки роз богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды, танины и полифенолы, которые могут помочь при воспалениях, улучшить пищеварение, здоровье кожи и даже снять стресс.[/inf]
Кстати, все доходы от продажи этих соленых огурцов Памела пообещала передать в Калифорнийский центр лесных пожаров — учреждение по лечению и реабилитации диких животных, которое предлагает оптимальный уход местным видам животных Калифорнии.
Что говорят поклонники?
Многие фанаты остались в восторге от солений Памелы Андресон.
“У неё правда есть солёные огурцы? Я куплю их прямо сейчас!” — написал один из пользователей под новостью в соцсети X.
«Я покупаю все, что она продает», — заявил другой человек в комментариях к посту Elle Decor в Instagram о соленьях Андерсон.
«Обожаю! И упаковка тоже! Такая красивая», — добавил третий, а четвертый согласился: «Звучит ТАК ВКУСНО! Какое неожиданное сочетание ингредиентов. Мммм».
Однако некоторых смутила цена в 38 долларов за банку.
“Я собирался купить, но 38 долларов за банку! Ауч”, — написал кто-то.
“Почему Пэм [Памела Андерсон] считает нормальным продавать солёные огурцы по 38 долларов?” — спросил еще один пользователь в Сети.
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