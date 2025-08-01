Джастин Тимберлейк сообщил, что ему диагностировали болезнь Лайма

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Опубликовано: 01.08.2025 12:06 , Обновлено: 01.08.2025

Американский певец, продюсер, танцор и актер Джастин Тимберлейк заявил, что страдает от болезни Лайма. Пост с признанием он опубликовал в Instagram сразу после окончания его мирового тура.

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Джастин Тимберлейк — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми». Журнал Billboard присвоил ему звание “Принца поп-музыки”, назвав его лучшим сольным исполнителем мужского пола в поп-эфире и одной из величайших поп-звезд 21-го века.

Тимберлейк остается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен, продав более 117 миллионов пластинок по всему миру.

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“Я был в шоке”

“Я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, и мне поставили диагноз “болезнь Лайма”, — написал он.

По словам Тимберлейка, он сообщил это не для сочувствия, а “чтобы пролить свет на то, с чем он сталкивался за кулисами”. Певец рассказал, что во время концертов испытывал “сильную нервную боль или просто чувствовал безумную усталость или недомогание”.

“Когда я впервые узнала о диагнозе, я был в шоке”, — подчеркнул артист. Он отметил, что ему пришлось решать, продолжать ли выступления.

“Я решил, что радость, которую приносят мне выступления, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывает мое тело”, — заявил он.

И добавил, что “хотел бы внести свой вклад в помощь другим, которые тоже страдают от этого заболевания”.

Что такое болезнь Лайма?

Болезнь Лайма, которую также называют боррелизом, — это клещевое заболевание, которое вызывают разновидности бактерий Borrelia. Их, в свою очередь, передают питающиеся кровью иксодовые клещи.

Наиболее распространенным признаком инфекции является расширяющаяся красная сыпь, известная как мигрирующая эритема (ЭМ), которая появляется на месте укуса клеща примерно через неделю после укуса. Она, как правило, не вызывает ни зуда, ни боли.

Другие ранние симптомы могут включать:

лихорадку;

головные боли;

усталость.

А при отсутствии лечения симптомы могут включать потерю способности двигать одной или обеими сторонами лица, боли в суставах, сильные головные боли с ригидностью шеи или учащенное сердцебиение.

Ранее Telegraf.news писал, что каждый год о клещах говорят так много, что кажется, будто все знают об опасности их укуса всё. Также общеизвестно, что после прогулки или пребывания на свежем воздухе необходимо осмотреть кожу. Однако есть несколько очень необычных мест, которые любят клещи. Врачи назвали некоторые их них.

Врачи назвали необычные места на теле, куда впиваются клещи. Что еще проверять, кроме мочки уха и пупка?