"Кто-нибудь, спасите Бритни!!!!!" - Фанаты забеспокоились о здоровье 41-летней Бритни Спирс, посмотрев видео ее танцев

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Опубликовано: 10.07.2023 16:04 , Обновлено: 10.07.2023

Поклонники Бритни Спирс снова выказали беспокойство ее самочувствием после того, как поп-звезда опубликовала видео, на котором она танцует в одиночестве, в своем доме.

41-летняя мегазвезда регулярно публикует в своих социальных сетях видео, на которых танцует в откровенной одежде. В одном из ее недавних видеороликов она была запечатлена дома, танцующей в едва заметных плавках-бикини из змеиной кожи, красном укороченном топе с длинными рукавами и черных сапогах до колен. Она продемонстрировала опытные танцевальные движения в своей гостиной, улыбаясь в камеру.

Но для комментатора Оли Лондона это был тревожный знак о здоровье исполнительницы Baby One More Time. Он написал в Твиттер: “Кто-нибудь, спасите Бритни!!!!!”

Подписчики Лондона разделились в ответах относительно того, действительно ли Спирс нуждается в помощи или просто наслаждается жизнью.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/OliLondonTV/status/1678074261666136064?t=DPqSllhMw9UYrsyY_Oxkxw&s=19”]

“Мне неприятно это говорить, но если она хочет проводить свое время именно так, то это, вероятно, лучший вариант для нее. У нее есть какие-то демоны. Если они проявляются именно так, то все не так уж плохо. Могло быть гораздо хуже”, - ответил один человек на твит Лондона.

Другой пользователь Twitter написал: “Не думайте, что дело в танцах. Это скорее из-за глаз. Бедная Бритни.”

“Я имею в виду, что это те же танцевальные движения, которые она всегда делала”, - написал ещё один подписчик в Твиттере.

“Люди просто ненавидят ее, потому что она теперь старше и одна дома. Она через многое прошла, и на самом деле все, что она делает, - это танцует, похоже, это ее способ справиться с ситуацией. Черт возьми, я рад за нее”, - уточнил другой.

“Это может быть алкоголизм или маниакально-биполярный эпизод. Бритни Спирс запечатлена в воспоминаниях о моей юности в Америке вместе с Enigma, Garbage и Backstreet Boys. Я желаю ей сил выкарабкаться из всего этого, что бы это ни было, и найти себя”, - сделал вывод другой подписчик.

Ранее Телеграф писал, что 9 мая 2022 года в соцсетях певицы стали появляться откровенные фотографии со странными подписями. Некоторые пользователи Instagram предположили, что есть поводы для беспокойства.

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