Путин наградил Стивена Сигала орденом
Президент России Владимир Путин 27 февраля наградил американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы.
Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации РФ.
Как сказано в указе, Сигал получил орден за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
К слову, актер, получивший российское гражданство в 2016 году, является «специальным представителем» МИД России. В этой должности он в декабре 2022 года встретился с главой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), экс премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.
Ранее, в августе 2022 года стало известно, что Стивен Сигал съездил в Донбасс и заявил, что он русский.
А в 2016 году со Стивеном Сигалом встречался Александр Лукашенко.
Темы: #Знаменитости #Путин