Путин наградил Стивена Сигала орденом

Опубликовано: 27.02.2023 16:41 , Обновлено: 27.02.2023

Президент России Владимир Путин 27 февраля наградил американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы.

Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации РФ.

Как сказано в указе, Сигал получил орден за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

К слову, актер, получивший российское гражданство в 2016 году, является «специальным представителем» МИД России. В этой должности он в декабре 2022 года встретился с главой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), экс премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

Ранее, в августе 2022 года стало известно, что Стивен Сигал съездил в Донбасс и заявил, что он русский.

А в 2016 году со Стивеном Сигалом встречался Александр Лукашенко.