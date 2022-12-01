Мясникович рассказал Стивену Сигалу о «важности евразийства»

Опубликовано: 01.12.2022 12:27 , Обновлено: 01.12.2022

Глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), экс премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович встретился с актером и «специальным представителем» МИД России Стивен Сигалом.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, Мясникович рассказал о деятельности комиссии, «подчеркнув важную роль евразийства в укреплении не только экономических, но и гуманитарных и социокультурных отношений между народами на евразийском пространстве».

Там также заявили, что там Сигал занимает «значимое место с учетом его богатого жизненного, профессионального опыта и мировой популярности».

Кроме того Мясникович поделился с актером идеей создания Евразийской киноакадемии и кинопремии.

Ранее Телеграф писал, что в 2016 году со Стивеном Сигалом встречался Александр Лукашенко.

А в августе 2022 года стало известно, что Стивен Сигал съездил в Донбасс и заявил, что он русский.

«24 февраля я был за границей, но я побежал обратно в Россию, потому что это мой дом. Русские — честные и трудолюбивые люди, они соль Земли. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое», — сказал актер.

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