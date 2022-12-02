Порнозвезда Саша Грей раскритиковала размер своей груди на рекламе российского военкомата

Опубликовано: 02.12.2022 10:14 , Обновлено: 02.12.2022

Бывшая американская порноактриса Саша Грей прокомментировала рекламу одного из российских военкоматов, где использовали ее фото.

В сети появилось фото плаката с прифотошопленным лицом Саши Грей, где написано: «Служба по контракту — достойный выбор. По вопросам призыва обращаться в военный комиссариат по месту жительства».

При этом неизвестно, где сделали фото, и не подделка ли сам плакат. Но на него отреагировала сама актриса.

«Мой телефон разрывается. Еще одна вялая попытка создать ненависть и раскол. Кто-то может проверить, настоящая ли это реклама в России и где? Мем или нет, я это не поддерживаю. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь», — написала она в своем твиттер-аккаунте.

И добавила: «Грудь слишком большая, и занимайтесь любовью, не войной».

https://twitter.com/SashaGrey/status/1597365296787955712

Ранее Телеграф писал, что американский рэпер Канье Уэст (Йе) в «Шоу Алекса Джонса» заявил, что он «очень пропутинский, пророссийский» и «нацист». И сказал, что видит «хорошее» в Адольфе Гитлере.

Канье Уэст объявил себя «очень пропутинским» и «нацистом»