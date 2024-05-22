Полиция начала расследовать смерть звезды "Друзей" Мэттью Перри. Что известно?

Опубликовано: 22.05.2024 15:13 , Обновлено: 22.05.2024

Департамент полиции Лос-Анджелеса начал уголовное расследование смерти актёра Мэтью Перри, который умер от передозировки кетамином 28 октября 2023 года. Об этом американское ведомство сообщило изданию Los Angeles Times.

Спустя полгода после смерти звезды «Друзей» полиция Лос-Анджелеса совместно с управлением по борьбе с наркотиками и почтовой службой США начала расследование инцидента с его передозировкой кетамином. В полиции хотят выяснить где актёр получил препарат.

Напомним, что 54-летний актер был найден в гидромассажной ванне своего бассейна в своем доме в Пасифик-Палисейдс в Калифорнии в октябре прошлого года. Токсикологический отчет показал, что он умер от передозировки кетамина - диссоциативного анестетика, используемого в медицине для индукции и поддержания анестезии. В последние годы этот препарат стал популярным наркотиком для вечеринок.

Согласно данным судмедэкспертов, препарат вызвал у актёра чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания. Также его смерти сопутствовали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина - лекарства, используемого для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Судмедэксперты выяснили, что Перри проходил инфузионную терапию кетамином через день в течение определенного периода времени, но сократил его прием, и его последняя известная инфузия была за полторы недели до его смерти. специалисты уверены, что кетамин, обнаруженный в организме актёра на момент его смерти, не мог быть результатом приёма препарата полторы недели назад, поскольку его следы исчезают из организма через три-четыре часа после приема.

Мэттью Перри в роли Чендлера Бинга в популярном сериале "Друзья"

Известно, что Мэттью Перри накануне смерти играл в пиклбол примерно в 11 часов утра, а его помощник, живущий по месту жительства, в последний раз видел его в 13:37.

Вернувшись в дом актёра ассистент обнаружил Перри плавающим в бассейне лицом вниз. Помощник вытащил голову Мэтью из воды и позвонил в службу 911, однако по прибытию медики констатировали его смерть.

В отчете о вскрытии значилось, что в организме актера не было обнаружено других наркотиков, и на момент смерти он был трезвым уже 19 месяцев. По данным The Times , в его доме не было найдено никаких доказательств наличия запрещенных наркотиков.

В своих мемуарах «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» покойный актер объяснял, что ему прописали опиаты после того, как в 2018 году у него начались сильные боли в кишечнике. Поскольку выписанного лекарства оказалось недостаточным для облегчения боли, Мэтью обратился к уличным торговцам за оксиконтином, потенциально содержащим фентанил. .

«Уличные таблетки стоили около 75 долларов за таблетку, поэтому я давал парню по 3000 долларов за раз, много раз в неделю», - признавался звезда “Друзей” в своих мемуарах.

Близкие к актёру источники утверждали, что на момент кончины он был чист и трезв.

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