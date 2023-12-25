Песня о несчастной любви. Почему "Last Christmas" дуэта Wham! стала рождественской классикой?

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Опубликовано: 25.12.2023 11:03 , Обновлено: 25.12.2023

"Last Christmas" - это безусловно одна из самых популярных рождественских (да и новогодних) песен. За свою почти 40-летнюю историю, она стала неотъемлемой частью праздничного сезона и звучит повсюду во время праздников. Но как эта история началась? Откуда появилась эта неподражаемая мелодия и слова, которые остаются в сердцах миллионов людей? Все это связано с дуэтом Wham!, который и создал этот незабываемый хит. Давайте окунемся в историю "Last Christmas" и узнаем, как она стала настоящим рождественским классиком.

«Last Christmas» (с англ. — «На прошлое Рождество») — песня британского поп-дуэта Wham!, выпущенная рекорд-компанией Epic Records в 1984 году. Ее написал Джордж Майкл, участник дуэта. Песню перепевали многие артисты на протяжении последующих лет. В январе 2021 года сингл спустя рекордные 36 лет после релиза (когда он был 5 недель на втором месте) поднялся в итоге на первое место в хит-параде Великобритании UK Singles Chart.

К слову, в песне нет ничего о снеге, елке, Санта Клаусе или о том, что обычно ассоциируется у нас с праздником. Там поют о несчастной любви, когда главный герой отдал кому-то свое сердце, а тот человек «отдал его».

Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year, to save me from tears I’ll give it to someone special

Перевод:

На прошлое Рождество Я подарил тебе своё сердце. Но на следующий день ты его вернула. В этом году, Чтобы оградить себя от слез Я подарю его кому-нибудь особенному.

Как “Last Christmas” стала хитом

“С самого начала мы чувствовали, что песня “Last Christmas” способна покорить чарты. Сразу после того, как Джордж написал песню, мы поняли, что она станет хитом. Неудивительно, что сегодня она уже стала рождественской классикой”, — сказал Эндрю Риджли, вторая половина дуэта Wham!, в интервью Onet.

Однако, как вспомнила Марк Эллен, редактор музыкального журнала Smash Hits в то время, многие в музыкальной прессе “ненавидели Wham! и видели в них тщеславных искателей тепла в условиях нового экономического подъема”.

Песню записали в августе 1984 года в лондонской студии Advision. Майкл, которому тогда был 21 год, написал, спродюсировал, исполнил и сыграл на каждом инструменте в песне. Он постепенно исключил из процесса записи мешающих продюсеров, менеджеров, руководителей звукозаписывающих компаний и даже своего товарища по группе Эндрю Риджли. В студию были допущены только инженер Майкла, Крис Портер, и два ассистента.

“Не так уж много рождественских песен такого высокого уровня. Атмосфера “Last Christmas” держится на запоминающейся мелодии. С одной стороны, грустная, а с другой - поднимающая настроение. Давайте будем честны с собой - мы все любим эту песню. Она очень вдохновляет…” - отметил Риджли.

Для создания “Last Christmas” не понадобилось ничего, кроме драм-машины, синтезатора и рождественских колокольчиков на санях. Портер и Майкл пришли в студию в середине лета, но украсили ее цепями и елочными гирляндами. Джордж был упрям, поэтому записать трек оказалось не самым простым делом. У него не было музыкального образования, и он средне играл на инструментах, но настаивал на том, чтобы все делать самому.

Рецепт “Last Christmas” - повторяющаяся сильная мелодия, не слишком сложная и временами шаблонная. Аккорды немногочисленны. Джордж хотел, чтобы слушатели сосредоточились на его голосе и тексте песни, а не на музыке. Именно благодаря его вокальному мастерству “Last Christmas” по сей день любят миллионы людей по всему миру. Несомненный успех песни объясняют еще и тем, что она похожа на многие другие рождественские песни, пишет Onet.

Как снимали клип?

Кстати, клип на песню сняли в Швейцарии на курорте Зас-Фе. Бывшую девушку главного героя сыграла модель Кэти Хилл. Остальные - настоящие друзья ребят из Wham! Во время съемок все действительно пили алкоголь, чтобы чувствовать себя более расслабленными.

Единственным человеком, который не позволял себе веселиться, был Джордж. Он часто отходил от стола, чтобы проверить дубли и обсудить их с создателями. Хотя в то время он уже планировал сольную карьеру, ему очень хотелось, чтобы Wham! вошли в историю на его условиях.

[info_b]Клип можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

“Великолепные версии”

“У “Last Christmas” появилось множество великолепных версий. Даже Ариана Гранде использовала ее фрагменты в своей песне. Мне же больше всего нравится версия Гвен Стефани, которая вдохнула новую жизнь в эту рождественскую снежинку. Она немного напоминает мне постановку в стиле Фила Спектора. Это блестящий кавер. Выразительный, но сохранивший очарование оригинала. И объясните мне, как можно не гордиться этим? Даже сейчас, когда я рассказываю вам об этом, я очень рад быть частью волшебства, которое оставил после себя Джордж”, - поделился Риджли.

https://youtu.be/jV05vVoRaIA

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