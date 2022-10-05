Песни Пугачевой перестали крутить на российском радио

Опубликовано: 05.10.2022 14:20 , Обновлено: 05.10.2022

Песни советской и российской певицы Аллы Пугачевой сняли с эфиров всех радиостанций в России из-за ее позиции по Украине. Об этом сообщило издание Solenka.info со ссылкой на источники. В свою очередь на «Русском радио» подтвердили, что больше не крутят композиции Пугачевой, однако назвали другую причину.

В издании Solenka.info сослались на неназванного редактора одной из крупных радиостанций Москвы. Там сообщили, что песни Пугачевой, а также братьев Меладзе негласно сняты с радиоэфира из-за их позиции по поводу войны в Украине.

Тем временем в пресс-службе «Русской медиагруппы», которая владеет радиостанцией «Русское радио» заявили, что уже давно не ставят композиции Пугачевой.

«Это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории», — заявили в компании, передает ТАСС.

Что касается того, что песен королевы российской поп-музыки больше нет в эфирах других радиостанций, там сказали, что в эфирах «это их личное дело и эфирная политика».

Ранее Телеграф писал, что Пугачева 4 октября опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором назвала своих хейтеров «рабами».

Пугачева ответила хейтерам в России — «Были холопами, стали рабами»

А перед этим Пугачева попросила власти РФ признать ее иноагентом, вслед за мужем Максимом Галкиным, и заявила о выступила за «прекращение гибели ради иллюзорных целей».

Пугачева ответила хейтерам в России — «Были холопами, стали рабами»