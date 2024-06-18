Как изменилась 78-летняя Шер, которая спела хит Believe?

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Опубликовано: 18.06.2024 12:56 , Обновлено: 18.06.2024

Американская певица и икона 60-х Шер появилась на ковровой дорожке в Голливуде вместе со своим 38-летним бойфрендом. Звезда охотно позировала со спутником перед фоторепортёрами и продемонстрировала стильный наряд.

78-летняя певица Шер посетила премьеру фильма “байкеры” в Голливуде со своим бойфрендом, музыкальным продюсером и рэпером Александром Эдвардом в понедельник, 17 июня, вечером. Шер произвела впечатление в укороченной стеганой кожаной куртке, которую она дополнила прозрачным кружевным топом с цветочным принтом. Молодой человек иконы, с которым она встречается с ноября 2022 года, оделся её под стать, выбрав кожаную куртку и брюки.

Пара охотно позировала и обнималась на красной дорожке. Эдвард поцеловал Шер в щеку, а та положила ему голову на плечо.

Стоит отметить, что это вторая попытка певицы построить отношения с молодым человеком. В мае минувшего года пара расставалась, однако к сентябрю их вновь заметили на прогулке держащимися за руки. С тех пор певица и роэпер неоднократно появляются в компании друг друга и заставляют злые языки судачить о себе.

Шер со своим бойфрендом на премьерном показе фильма "Байкеры" 17 июня 2024 года

«У Александра бриллиантовые зубы, татуировки, седые волосы, и он намного моложе меня. Он красивый мужчина. А еще я думаю, что интересно интересоваться чьей-то личной жизнью!», - высказывалась певица на сей счёт ранее изданию People.

Тогда же в интервью Шер заверяла, что в моменты счастья, не стоит думать о том, как долго оно продлится.

“Вы должны думать о том: «Каково это?» и жить настоящим моментом», — добавила она.

Ранее Telegraf.news писал о том, что американский актёр, известный своими ролями в мелодраматических фильмах «Красотка» и «Хатико. Твой самый лучший друг», в последние годы в свет выходит нечасто. Секс-символ 80-х в августе отметит своё 75-летие. Однако недавно актёр снялся в фильме «О, Канада», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Это мероприятие Гир не обошёл стороной.

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