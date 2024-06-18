Telegraf.news
ru

Как изменилась 78-летняя Шер, которая спела хит Believe?

Как изменилась 78-летняя Шер, которая спела хит Believe?
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

Американская певица и икона 60-х Шер появилась на ковровой дорожке в Голливуде вместе со своим 38-летним бойфрендом. Звезда охотно позировала со спутником перед фоторепортёрами и продемонстрировала стильный наряд.

78-летняя певица Шер посетила премьеру фильма “байкеры” в Голливуде со своим бойфрендом, музыкальным продюсером и рэпером Александром Эдвардом в понедельник, 17 июня, вечером. Шер произвела впечатление в укороченной стеганой кожаной куртке, которую она дополнила прозрачным кружевным топом с цветочным принтом. Молодой человек иконы, с которым она встречается с ноября 2022 года, оделся её под стать, выбрав кожаную куртку и брюки.

Пара охотно позировала и обнималась на красной дорожке. Эдвард поцеловал Шер в щеку, а та положила ему голову на плечо.

Стоит отметить, что это вторая попытка певицы построить отношения с молодым человеком. В мае минувшего года пара расставалась, однако к сентябрю их вновь заметили на прогулке держащимися за руки. С тех пор певица и роэпер неоднократно появляются в компании друг друга и заставляют злые языки судачить о себе.

Шер со своим бойфрендом на премьерном показе фильма "Байкеры" 17 июня 2024 года
Шер со своим бойфрендом на премьерном показе фильма "Байкеры" 17 июня 2024 года

«У Александра бриллиантовые зубы, татуировки, седые волосы, и он намного моложе меня. Он красивый мужчина. А еще я думаю, что интересно интересоваться чьей-то личной жизнью!», - высказывалась певица на сей счёт ранее изданию People.

Тогда же в интервью Шер заверяла, что в моменты счастья, не стоит  думать о том, как долго оно продлится.

“Вы должны думать о том: «Каково это?» и жить настоящим моментом», — добавила она.

Ранее Telegraf.news писал о том, что американский актёр, известный своими ролями в мелодраматических фильмах «Красотка» и «Хатико. Твой самый лучший друг», в последние годы в свет выходит нечасто. Секс-символ 80-х в августе отметит своё 75-летие. Однако недавно актёр снялся в фильме «О, Канада», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Это мероприятие Гир не обошёл стороной.

«Он даже состарился красиво» — Как изменился 74-летняя звезда «Красотки» Ричард Гир?